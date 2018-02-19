Праздник Масленицы в педагогическом колледже

19 Февраля 2018 года, 15:52

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже состоялись Масленичные гуляния. Праздник был организован в рамках традиционного фестиваля национальных культур, ежегодно проходящего в колледже.

Проводить Масленицу, а вместе с ней и зиму, собрались студенты всех курсов, а также преподаватели. Зимушка-зима не хотела уходить просто так, и участникам праздника предстояло пройти различные испытания, чтобы её прогнать. Помогали им выполнять задания весёлые Веснушка, Конопушка, Марьюшка и Дарьюшка. Преподаватели водили хороводы, команды студентов участвовали в подвижных играх, перетягивании каната, бросали валенок в цель, плели косички из бумаги...

В конце концов зима сдалась и отступила! В награду всем участникам праздника достались вкусные блины с вареньем!

«Масленица – это древний праздник, существующий на Руси много сотен лет. Участвуя в нём, мы ближе знакомимся с нашей традиционной культурой, русскими национальными обычаями. Их знание поможет нам и на практике, и в будущей профессии при работе с детьми», - отметили студенты.