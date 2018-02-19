В Мурманске стартуют педагогические конкурсы

19 Февраля 2018 года, 17:00

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске состоялось открытие конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля «Педагогические надежды». В этом году участниками стали 92 человека. Это классные руководители, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники и другие педагоги и наставники.

«Цель конкурсов – повышение престижа профессии педагога, воспитателя. Каждый участник должен показать свое видение воспитания детей, продемонстрировать новые приемы в работе, и, конечно, перенять опыт у своих коллег», – рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Мероприятия будут длиться в течение недели. Участникам помогут одержать победу дети и их родители. Педагоги будут проводить уроки, классные часы, мастер-классы и другие. Итоги будут подведены 2 марта.