В ряды Юнармии вступят 200 североморских школьников

20 Февраля 2018 года, 16:59

СЕВЕРОМОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В День защитника Отечества 200 школьников из Североморска вступят в Юнармию. Обучающиеся североморских школ с 5 по 8 класс дадут клятву юнармейца на борту кораблей северного флота. Церемонии одновременно пройдут на 5 боевых кораблях.

Ранее «Би-порт» сообщал о вступлении североморских школьников в Юнармию. Число ребят, желающих стать юнармейцами, с каждой церемонией вступления растет.

По 60 человек пройдут посвящение в Юнармию на борту атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов». Остальные юноши и девушки станут юнармейцами на больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко», «Адмирал Харламов» и «Вице-адмирал Кулаков».

Северный флот поддерживает желание школьников военных гарнизонов вступить в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения. Юнармейцами уже стали больше пяти тысяч школьников, проживающих в районах войск Северного флота в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе и республике Коми.