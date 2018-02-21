Специалисты «Колэнерго» провели урок по электробезопасности для дошкольников в Апатитах

21 Февраля 2018 года, 12:18

АПАТИТЫ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - Что такое электрический ток, какую он несет опасность, а при правильном обращении – пользу, как вести себя вблизи энергообъектов, правила обращения с бытовыми электроприборами – об этом рассказали специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») воспитанникам детского сада №54 в Апатитах.

Энергетики предупредили детей, что категорически запрещено приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать проволоку, воздушных змеев и другие предметы на линии электропередачи, проникать на территории трансформаторных подстанций.

Особый интерес у дошколят вызвала практическая часть занятия, на которой ребята смогли примерить специальные средства индивидуальной защиты электромонтера – каску и боты.

Для закрепления полученных знаний детям подарили раскраски с памятками по электробезопасности.

Воспитатели поблагодарили энергетиков за проведенный урок и отметили важность подобных занятий для детей.

На сайте МРСК Северо-Запада создан специализированный интернет-портал «Подружись с электричеством», где размещены простые инструкции, наглядные пособия, методические материалы, видеоролики и компьютерные игры по профилактике детского травматизма, которые родители и педагоги могут использовать для проведения бесед с детьми разного возраста.