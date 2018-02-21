Фестиваль патриотической песни в педагогическом колледже

21 Февраля 2018 года, 15:30

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже сегодня звучали песни о России, любви к Родине, войне и победе над врагом. В преддверии Дня защитника Отечества здесь состоялся фестиваль патриотической песни. Инициаторами его проведения стали сами студенты. По их словам, патриотическая песня — это Родина, культура, традиции, достижения народа. «Наша задача, как будущих педагогов, познакомить юных воспитанников и учеников с патриотической песней, научить детей исполнять произведения, прививающие любовь к народу, родному краю и стране», - отметили студенты.

Открыл фестиваль заместитель директора колледжа по воспитательной и социальной работе Сергей Казанцев. Он поздравил мужскую часть коллектива и студентов с наступающим праздником 23 февраля и подчеркнул, что значение патриотической песни невозможно переоценить. «Песня вдохновляет на подвиги, воспитывает любовь к Родине, мужество и взаимопомощь, помогает в бою и в минуты отдыха», - сказал он.

Участники фестиваля исполняли как произведения прежних лет, так и песни, написанные совсем недавно. «Катюша», «Аист на крыше», «А закаты алые», «Мальчишки – кадеты» - слова этих и других песен с удовольствием подхватывали сидящие в зале зрители.

Верной спутницей и подругой патриотической песни часто была гитара. Под её аккомпанемент во время концерта прозвучало ставшее поистине народным произведение «Многая лета Русской земле» группы «Любэ».

Завершился фестиваль вручением участникам памятных дипломов и общим исполнением песни «Защитники Отечества».