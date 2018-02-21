В Мурманской области впервые состоялся Кадетский бал

21 Февраля 2018 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в центре «Лапландия» проходит первый Кадетский бал. В нем участвуют более 60 учащихся образовательных учреждений. Это школьники, воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, ученики лицеев, кадетских корпусов из Североморска, Полярного, Мурманска. В региональном фестивале, посвящённом 80-летию Мурманской области, принимают участие пять команд-ансамблей. Бал открыл гранд-марш танцевальных ансамблей. В программу вошли 11 танцев, среди которых вальс, полька, «Ручеек» и другие. На фестивале состоится конкурс лучших танцевальных пар. По итогам конкурса определят приму и премьера бала.

«Ещё какую-то сотню лет назад танцы входили в обязательную систему подготовки будущего офицера, и неспроста. Танец, как и строевая подготовка, задаёт культуру движения. Танец учит благородству в самом широком смысле слова: манерам, внимательности, галантности по отношению к женщине. И в то же время танец помогает освободиться от страха и неуверенности в себе. Всё это необходимо офицеру, который обязан быть образцом всесторонне развитого, воспитанного, сильного духом человека. Я горжусь тем, что наши заполярные кадеты нашли в себе силы, смелость и умение пройти непростую подготовку к балу и выйти на паркет. И хочу особо поблагодарить прекрасных девушек, чья красота, грация и партнёрская чуткость станут движущей силой сегодняшнего праздника», – сказала Марина Ковтун. Этими словами глава Мурманской области объявила первый региональный Кадетский бал открытым.