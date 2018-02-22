В Североморске открылся новый детский сад

22 Февраля 2018 года, 16:20

СЕВЕРОМОРСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в гарнизоне палубной авиации Североморске-3 состоялось открытие нового детского сада на 220 мест. С его введением в строй решена проблема мест в детских садах.

В двухэтажном здании разместятся 12 групп: от ясельных до подготовительных. Проектом предусмотрены отличные условия для малышей: комфортная температура в помещениях, современный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. Общая стоимость строительства составила более 287 млн рублей. Строительство детского сада велось при активной поддержке областного бюджета в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования».

В торжественном открытии детского сада приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, начальник штаба Северного флота Владимир Гришечкин и другие. «Поскорее закончить строительство и открыть садик было для властей делом чести», - отметила Марина Ковтун, обращаясь к папам воспитанников детского сада.

Мурманская область активно участвовала в федеральном проекте по модернизации региональной системы дошкольного образования. Построено шесть новых детских садов: два сада в Североморске, по одному в Гаджиево, Кандалакше, Мурмашах и Печенге. Реконструировано пять детских садов: два в Мурманске, по одному в Заполярном, Апатитах и Кандалакше. Проведен капитальный ремонт четырех детских садов в Алакуртти, Высоком, Гаджиево и Ура-Губе. В конце 2017 года введен детский сад на 160 мест в поселке Спутник Печенгского района.