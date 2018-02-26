Писатель из Кандалакши получил премию имени Бианки

26 Февраля 2018 года, 14:55

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Известный детский писатель из Кандалакши Олег Бундур стал обладателем Международной литературной премии имени Виталия Валентиновича Бианки. Диплом лауреата и знак отличия литературной премии вручены детскому писателю в Минске. Премия имени В.В. Бианки учреждена Московской областной государственной детской библиотекой в 2015 году с целью поиска талантливых авторов, пишущих произведения о природе и животных.

Олег Бундур – член Союза российских писателей, автор стихов и прозы для детей, один из самых печатаемых писателей Заполярья. Автор известен своими книгами «У нас на Крайнем Севере», «Медвежка», «На краю земли стою», «Каша с видами на море», «В гостях у белого медведя». Также в издательстве «Мнемозина» был издан букварь Бундура, в который вошли 15 стихотворений поэта.