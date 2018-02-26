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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Писатель из Кандалакши получил премию имени Бианки
 
 
 
 
26 Февраля 2018 года, 14:55

Писатель из Кандалакши получил премию имени Бианки


РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Известный детский писатель из Кандалакши Олег Бундур стал обладателем Международной литературной премии имени Виталия Валентиновича Бианки. Диплом лауреата и знак отличия литературной премии вручены детскому писателю в Минске. Премия имени В.В. Бианки учреждена Московской областной государственной детской библиотекой в 2015 году с целью поиска талантливых авторов, пишущих произведения о природе и животных.

Олег Бундур – член Союза российских писателей, автор стихов и прозы для детей, один из самых печатаемых писателей Заполярья. Автор известен своими книгами «У нас на Крайнем Севере», «Медвежка», «На краю земли стою», «Каша с видами на море», «В гостях у белого медведя». Также в издательстве «Мнемозина» был издан букварь Бундура, в который вошли 15 стихотворений поэта.

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