«День Арктики» пройдет в научной библиотеке

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 28 февраля в 12:00 пройдет конференция-вебинар «День Арктики».
«День Арктики» – это уникальный образовательно-просветительский проект Президентской библиотеки. В режиме видео-конференц-связи участники из разных регионов России обсудят вопросы исследования и освоения Арктики, задачи и возможности развития арктической зоны.
О своей работе расскажут сотрудники музея Арктики и Антарктики, Арктического и Антарктического исследовательского института, представители Российского регистра морского судоходства и Ассоциации Арктической прессы.
Мурманскую область представят начальник оперативного отдела флота – начальник Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян и полярный капитан, член Мурманского отделения Русского географического общества Ростислав Гайдовский.