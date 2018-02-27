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Главная » Образование » Студенты колледжа искусств протестуют против увольнения директора
 
 
 
 
27 Февраля 2018 года, 17:30

Студенты колледжа искусств протестуют против увольнения директора


МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Студенты Мурманского колледжа искусств в социальных сетях выступают против увольнения директора колледжа Александра Васильева.

В своем письме студенты отмечают, что Васильева, занявшего свой пост всего год назад, уволили из-за плохой подготовки колледжа к аккредитации.

«Как студенты, мы хотим, чтобы его репутация не была испорчена из-за бюрократической волокиты и особенностей современной системы образования. Мы допускаем, что им могли быть допущены управленческие ошибки. Но хотим донести, как много хорошего он сделал для нас и нашего колледжа за столь короткий срок», – отмечено в сообщении.

По словам студентов, с приходом Васильева в 2017 году колледж начал «расцветать». За этот период в учебном заведении открылись новые классы и буфет, была отремонтирована крыша. Появилось новое оборудование и компетентный звукорежиссер, студенты получили доступ к студии звукозаписи. Кроме того, в колледже стало развиваться международное сотрудничество.

«Александр Александрович Васильев действует в интересах студентов и всегда поддерживает творческую инициативу. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан», – подчеркнули в своем обращении ребята.

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