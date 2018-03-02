В МАГУ состоится фестиваль творческих работ мастеров-кукольников

МУРМАНСК/ 2 марта - 6 марта в выставочном зале «Отпечаток» (Мурманск, пр. Ленина 57) пройдет региональный фестиваль творческих работ мастеров-кукольников.
Мероприятие имеет открытый характер и направлено на выявление и поддержку талантливых мастеров, формирование способности воспринимать и оценивать произведения разных видов искусств в культурном наследии Арктики.
В выставке принимают участие школьники, студенты, преподаватели МАГУ, пенсионеры, дети и родители МРООДИР «Дети-Ангелы» и АНОПДА «Парус Доверия», мастера МБУК «Междуреченского сельского дома культуры».
В рамках данного мероприятия стартует Международный благотворительный арт-марафон «Весны, любви и улыбок».