Сергей Шойгу вручил Мурманскому филиалу Нахимовского училища знамя

02 Марта 2018 года, 13:40

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялась торжественная церемония вручения знамени филиалу Нахимовского военно-морского училища. Знамя вручил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Выступая перед Нахимовцами, министр отметил прекрасное оснащение училища и преподавательский состав.

«В вашем училище прекрасное оснащение. Все это даёт возможность полностью реализовать свой потенциал, развиваясь духовно, умственно и физически», - сказал Шойгу.

Вручая знамя, он отметил, что оно является символом доблести и беззаветного служения отечеству. «Убежден, что вы будете нести его с честью, не уроните высокого звания Нахимовца и останетесь верны памяти моряков Северного флота, подвиги которых навечно вписаны в ратную историю России», - добавил глава военного ведомства.

Сегодня в Североморске Сергей Шойгу примет участие в открытии чемпионата ВМФ по хоккею. В товарищеском матче сойдутся команда звёзд советского и российского хоккея, а также команда штаба Северного флота К-21.