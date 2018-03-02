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Сари
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Главная » Образование » Новый детский сад в Североморске-3 посетил Хамит Мавлияров
 
 
 
 
02 Марта 2018 года, 14:53

Новый детский сад в Североморске-3 посетил Хамит Мавлияров


СЕВЕРОМОРСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – 1 марта 2018 года Мурманскую область с рабочей поездкой посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров. Он побывал в новом детском саду в поселке Североморск-3.

Ранее «Би-порт» сообщал об открытии нового детского дошкольного учреждения. 22 февраля состоялось открытие садика. С его появлением решилась проблема нехватки мест для маленьких жителей Североморска. В двухэтажном здании планируется разместить 12 групп. До Хамита Мавлиярова садик посетили Марина Ковтун, начальник штаба Северного флота Владимир Гришечкин и другие.

Хамит Мавлияров осмотрел административно-бытовые помещения, залы для физкультуры и музыкальных занятий, компьютерный класс, медицинский блок, пообщался с сотрудниками учреждения. Он отметил высокое качество выполненных строительно-монтажных и отделочных работ.

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