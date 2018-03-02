В школах при колониях УФСИН стартовал конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» среди осуждённых

02 Марта 2018 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта - 1 марта стартовал межрегиональный дистанционный конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» среди обучающихся вечерних школ при исправительных учреждениях России.

Данный конкурс приурочен к Международному дню поэзии, который отмечается ежегодно во всем мире 21 марта.

Организатором Конкурса является педагогический коллектив филиала вечерней школы №18, расположенной на территории мурманской исправительной колонии строгого режима № 17. Конкурс проводится при поддержке регионального УФСИН и регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциация учителей литературы и русского языка Мурманской области.

Основная цель конкурса - это формирование интереса у обучающихся осужденных к художественному слову, развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова, а также творческих способностей школьников.

Участникам необходимо представить на конкурс видеоролик с исполнением поэтического произведения одного из русских или зарубежных писателей-классиков, а также современников в номинациях: стихотворение о природе или стихотворение, написанное на историческую тематику. Также им необходимо обосновать свой выбор художественного произведения и практическую направленность созданного видеоролика.

Прием конкурсных работ завершится 21 марта. Итоги будут подведены 21 апреля.

Информация о проведении Конкурса размещена на сайтах:

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