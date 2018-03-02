В Кольском районе соревнуются лучшие «Учителя года» и «Воспитатели года»

02 Марта 2018 года, 16:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях выявления творческих педагогов, а также распространения эффективного педагогического опыта в системе образования Кольского района. Конкурсы «Учитель года Кольского района 2018» и «Воспитатель года Кольского района 2018» являются муниципальными этапами Всероссийских конкурсов. В районе они проводятся в ходе муниципальной программы «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы. В этом году в двух муниципальных конкурсах профессионального мастерства участвуют 12 учителей и воспитателей Кольского района.

Педагоги средних общеобразовательных учреждений уже поучаствовали в «Методическом семинаре», провели «Открытые уроки». Также учителям предстоит проведение «Мастер-классов» и выступление «Я – педагог XXI века».

А участвующие воспитатели дошкольных учреждений представили свои «Интернет-портфолио», продемонстрировали «Творческую презентацию» и провели «Педагогические мероприятия с детьми». Финальным испытанием для воспитателей будет «Педагогический брифинг», на котором члены жюри оценят опыт конкурсантов.

Третий, финальный тур, пройдет 22 марта в КРЦК Кольского района. Воспитателям также предстоит подготовить краткое творческое выступление «Я – педагог XXI века». В испытании примут участие трое финалистов, набравших наибольшее количество балов в ходе проведения первых двух туров.