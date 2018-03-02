В Кольском районе соревнуются лучшие «Учителя года» и «Воспитатели года»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Календарь праздничных и памятных дат на март 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на март 2018 года
ПАО «ОФК Банк» поздравляет своих клиенток и вручает приятные сюрпризы ПАО «ОФК Банк» поздравляет своих клиенток и вручает приятные сюрпризы
Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 8 по 15 марта в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 8 по 15 марта в МК «Гларус»
Порадуйте своих любимых весенними букетами от компании «МИР ЦВЕТОВ» Порадуйте своих любимых весенними букетами от компании «МИР ЦВЕТОВ»
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
 
 

Видеоновости16+

Апатитчанка привезёт корону с финала конкурса «Краса России»
 
 
 
 

Курсы валют 02.03.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6919
-0,5442
1 USD
Доллар США
56,4334
0,0592
1 EUR
Евро
68,8826
-0,0236
10 NOK
Норвежских крон
71,4636
0,1318
10 SEK
Шведских крон
68,2090
-0,1441
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
3.1 м/с
давление 766.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
29 Декабря 2017, 12:30
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

В связи с уборкой снега на улицах Мурманска будет временно запрещен проезд транспорта
02 Марта 2018, 14:16
В связи с уборкой снега на улицах Мурманска будет временно запрещен проезд транспорта
Сергей Шойгу вручил Мурманскому филиалу Нахимовского училища знамя
02 Марта 2018, 13:40
Сергей Шойгу вручил Мурманскому филиалу Нахимовского училища знамя
Прокуратура проводит проверку по факту схода снега на жителей ЗАТО Видяево
02 Марта 2018, 13:12
Прокуратура проводит проверку по факту схода снега на жителей ЗАТО Видяево
В Мурманской области пресечена незаконная добыча краба
02 Марта 2018, 12:30
В Мурманской области пресечена незаконная добыча краба
 
 
 
 

Самое читаемое

Рекорды января: растёт младенческая смертность, количество самоубийств и жертв ДТП
02 Марта 2018, 10:41
Сергей Шойгу вручил Мурманскому филиалу Нахимовского училища знамя
02 Марта 2018, 13:40
Двух пропавших в Терском районе рыбаков до сих пор не нашли
02 Марта 2018, 09:36
До -9 градусов ожидается в Мурманской области
02 Марта 2018, 08:30
Tele2 снизила стоимость звонков за рубеж
02 Марта 2018, 13:00
В Мурманском художественном музее пройдет выставка «Плакат молодых художников»
02 Марта 2018, 12:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » В Кольском районе соревнуются лучшие «Учителя года» и «Воспитатели года»
 
 
 
 
02 Марта 2018 года, 16:15

В Кольском районе соревнуются лучшие «Учителя года» и «Воспитатели года»


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях выявления творческих педагогов, а также распространения эффективного педагогического опыта в системе образования Кольского района. Конкурсы «Учитель года Кольского района 2018» и «Воспитатель года Кольского района 2018» являются муниципальными этапами Всероссийских конкурсов. В районе они проводятся в ходе муниципальной программы «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы. В этом году в двух муниципальных конкурсах профессионального мастерства участвуют 12 учителей и воспитателей Кольского района.

Педагоги средних общеобразовательных учреждений уже поучаствовали в «Методическом семинаре», провели «Открытые уроки». Также учителям предстоит проведение «Мастер-классов» и выступление «Я – педагог XXI века».

А участвующие воспитатели дошкольных учреждений представили свои «Интернет-портфолио», продемонстрировали «Творческую презентацию» и провели «Педагогические мероприятия с детьми». Финальным испытанием для воспитателей будет «Педагогический брифинг», на котором члены жюри оценят опыт конкурсантов.

Третий, финальный тур, пройдет 22 марта в КРЦК Кольского района. Воспитателям также предстоит подготовить краткое творческое выступление «Я – педагог XXI века». В испытании примут участие трое финалистов, набравших наибольшее количество балов в ходе проведения первых двух туров.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Всероссийский конкурс «Город - территория детства» проходит уже девятый раз!
2.
Мурманская молодежь ознакомилась с 19 эскизами благоустройства общественных территорий
3.
Браконьеры привлечены к ответственности за незаконную добычу лосося в приграничном районе
4.
В Мурманской научной библиотеке откроется выставка «Были и не были Беломорья»
5.
В Мурманской области генеральный директор ООО «Северстройпроект» подозревается в коммерческом подкупе
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»