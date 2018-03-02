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Главная » Образование » Мурманские ученики кадетских классов приняли участие в Брейн-ринге
 
 
 
 
03 Марта 2018 года, 11:00

Мурманские ученики кадетских классов приняли участие в Брейн-ринге


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В следственном управлении по Мурманской области состоялся Брейн-ринг с кадетами 10 и 11 «А» классов МБОУ Лицей №2 города Мурманска. Ведущими игры были руководитель отдела криминалистики следственного управления Евгений Амбарцумян и член интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Роман Огарков.

По итогам полуфинала определились команды, которые продолжили участие в Брейн-ринге и прошли в финал. Игра выявляла знание участниками законодательства. Команды отвечали на вопросы из криминалистики, правоведения, адвокатуры и другим дисциплинам. Учащиеся кадетского класса имени Александра Невского смогли испытать знания, полученные в ходе обучения.

Победу в игре одержала команда 11 «А» класса. Призом для победителей конкурса стала экскурсия в Мурманский областной художественный музей. Кадеты посетили выставку картин патриотического и исторического содержания. Такое мероприятие в следственном управлении прошло впервые. Как отметили старшеклассники, мероприятие стало ярким и запоминающимся событием в их жизни

 

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