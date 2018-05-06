В Мурманском педагогическом колледже состоится встреча ко Дню Победы

07 Мая 2018 года, 11:00

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже 8 мая состоится мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мероприятие подготовлено литературной гостиной педагогического колледжа «Вдохновение» совместно с участниками саамской гостиной «Роамм». На встречу приглашены представители саамской общественности - дети войны, дети участников оленетранспортных батальонов, действовавших на территории Мурманской области.

Зрители услышат рассказы и воспоминания о военных действиях в Заполярье, познакомятся с видео-презентацией и фотографиями. Во время встречи прозвучат стихи, песни о войне в исполнении студентов колледжа и гостей мероприятия.

Встреча состоится 8 мая в 14:30 в актовом зале колледжа по адресу: г. Мурманск, улица Володарского, 5.