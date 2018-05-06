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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Образование » В Мурманске напишут химический диктант
 
 
 
 
07 Мая 2018 года, 11:16

В Мурманске напишут химический диктант


МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Проверить свои знания в области химии сможет каждый желающий на Всероссийском диктанте, который организуют Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет МГУ и корпорация «Российский учебник». В Мурманской области площадкой для проведения диктанта станет Мурманский государственный технический университет.

Диктант продлится 60 минут. За это время участники должны ответить на 25 вопросов. Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. Составители диктанта считают, что для правильного ответа специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.

Диктант состоится 12 мая в 14:00. С собой нужно взять паспорт и ручку.

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