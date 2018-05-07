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Главная » Образование » В Коле прошёл исторический квест «1944. Дети Победы»
 
 
 
 
07 Мая 2018 года, 17:25

В Коле прошёл исторический квест «1944. Дети Победы»


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – В МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» 4 мая был проведен молодежный исторический квест «1944. Дети Победы». Материалы предоставило региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В мероприятии приняли участие 34 старшеклассника из МОУ «Мурмашинская СОШ №1», МБОУ «Кольская СОШ №2», МОУ «Туломская СОШ» и ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж».

Команды прошли 6 этапов, связанных между собой легендой, основанной на исторических фактах и воспоминаниях ветеранов ВОВ. Перед участниками квеста стояла задача разыскать юную подпольщицу. Для этого они отправились искать пароли и подобрать секретный код, чтобы определить местоположение героини.

В роли трекеров на станциях выступили юнармейцы, которые следили за временем и правильностью выполнения заданий. В результате лучшей оказалась команда из МОУ «Мурмашинская СОШ №1», вторыми стали ребята из Кольского транспортного колледжа, третьими – обучающиеся в МОУ «Туломская СОШ». Каждый участник был награжден дипломом Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

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