Мурманская школьница вышла в полуфинал «Живой классики»

07 Мая 2018 года, 17:13

РОССИЯ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня завершились первые отборочные туры конкурса «Живая классика». В полуфинал конкурса вышла 17-летняя Варвара Яковлева из Мурманска. Она выбрала рассказ Надежды Тэффи «Раскаявшаяся душа».

«Когда я читала свой отрывок, конечно, присутствовал страх. И когда меня назвали как победительницу, просто градом потекли слезы, я не могла это контролировать. У меня столько эмоций, я не могу их выплеснуть. Наверное, я только к завтрашнему дню осознаю, что произошло», - поделилась Варвара Яковлева.

Путь к победе начался для многих с выбора произведения. По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. По три победителя из регионов получают не только грамоты и книги, но и заветную поездку в «Артек» на специальную творческую смену.

С 7 по 13 мая проходят отборочные туры, а 15 мая состоится долгожданное для всех ребят событие – Всероссийский финал конкурса «Живая классика». Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.