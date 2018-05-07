В МАГУ пройдет олимпиада по немецкому языку

08 Мая 2018 года, 11:47

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ - 12 мая в МАГУ состоится традиционная олимпиада «Немецкий – первый второй иностранный». В ней примут участие пятиклассники Мурманской области, изучающие немецкий как второй иностранный в течение года.

Основные задачи олимпиады – развитие интереса и повышение мотивации школьников после года изучения языка, а также пробуждение интереса к Германии, ее культуре и традициям. Еще одна важная задача – содействие сохранению немецкого языка как школьного предмета в России.

Главная цель олимпиады – повышение мотивации учащихся к изучению немецкого языка. Именно поэтому к участию в ней приглашаются все, кто закончил первый год обучения, независимо от их способностей, оценок и рекомендаций учителя.

Олимпиада содержит шесть частей: страноведение, грамматика, аудирование, чтение, лексика и письмо. Всего на задания отводится час. Результаты будут известны только к началу учебного года 2018-2019.

Рекомендации к олимпиаде подготовлены партнером – языковым отделом Гете-института в рамках реализации проекта «Немецкий – первый второй иностранный».

Олимпиада пройдет в 10:15 на Коммуны, 9, в аудит. 515.