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Максим Шишаев:

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » В МАГУ пройдет олимпиада по немецкому языку
 
 
 
 
08 Мая 2018 года, 11:47

В МАГУ пройдет олимпиада по немецкому языку


МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ - 12 мая в МАГУ состоится традиционная олимпиада «Немецкий – первый второй иностранный». В ней примут участие пятиклассники Мурманской области, изучающие немецкий как второй иностранный в течение года.

Основные задачи олимпиады – развитие интереса и повышение мотивации школьников после года изучения языка, а также пробуждение интереса к Германии, ее культуре и традициям. Еще одна важная задача – содействие сохранению немецкого языка как школьного предмета в России.

Главная цель олимпиады – повышение мотивации учащихся к изучению немецкого языка. Именно поэтому к участию в ней приглашаются все, кто закончил первый год обучения, независимо от их способностей, оценок и рекомендаций учителя.

Олимпиада содержит шесть частей: страноведение, грамматика, аудирование, чтение, лексика и письмо. Всего на задания отводится час. Результаты будут известны только к началу учебного года 2018-2019.

Рекомендации к олимпиаде подготовлены партнером – языковым отделом Гете-института в рамках реализации проекта «Немецкий – первый второй иностранный».

Олимпиада пройдет в 10:15 на Коммуны, 9, в аудит. 515.

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