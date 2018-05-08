В связи с юбилеем Норвежско-российской школы состоится дискуссия «Talking Barents»

08 Мая 2018 года, 17:00

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Норвежско-российская школа в Мурманске производит обмен в сфере образования уже на протяжении 10 лет. В связи с этим 11 мая в клубе «Ледокол» состоится панельная дискуссия «Talking Barents». Дискуссия начнется в 18:00.

В дискуссии примут участие как бывшие ученики школы, так и политики, занимающиеся вопросами образования в Норвегии и России. Они расскажут о роли Российско-норвежской школы в их жизни, о том, какие возможности она открывает для получения дальнейшего образования, а также о важности сотрудничества между Норвегией и Россией в области образования, написано в посте группы генерального консульства Норвегии в Мурманске во «Вконтакте». В роли ведущей выступит Хеге Каллбеккен, бывшая ученица школы и нынешняя практикантка Генконсульства. Также в мероприятии примут участие Кент Гюдмундсен, представитель губернии Тромс в Норвежском парламенте и Николай Малов, Министерство образования Мурманской области.

Норвежско-российская школа (НРШ) в Мурманске открылась 1 сентября 2008 года, с тех пор в школе получили образование 155 ребят из Норвегии и России. НРШ существует на базе гимназии № 1 в Мурманске и является примером сотрудничества в области образования между Норвегией и Россией. В Мурманске норвежские и русские ребята получают возможность изучать языки друг друга. Все остальные предметы преподаются на английском языке. Результатом обучения в школе является овладение иностранным языком страны-соседа, новые знакомства и уникальные знания о культуре друг друга, сообщается в группе «Норвежский Баренцев Секретариат» во «Вконтакте».