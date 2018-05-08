В связи с юбилеем Норвежско-российской школы состоится дискуссия «Talking Barents»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске пройдут мероприятия в честь празднования Дня Победы В Мурманске пройдут мероприятия в честь празднования Дня Победы
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
Сарафанная дипломатия, или почему на севере жить хорошо Сарафанная дипломатия, или почему на севере жить хорошо
Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус»
Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика» Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

Дети сотрудников Кольской ГМК и ее дочерних организаций проведут лето в Анапе
 
 
 
 

Курсы валют 08.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
84,9158
-0,7850
1 USD
Доллар США
62,7148
-0,4864
1 EUR
Евро
74,8125
-0,8267
10 NOK
Норвежских крон
77,6615
-0,7509
10 SEK
Шведских крон
70,9427
-0,6507
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.1 м/с
давление 767.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
 
 

Наш гость

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

Визовый центр Финляндии в Мурманске не работает 9 мая
08 Мая 2018, 16:10
Визовый центр Финляндии в Мурманске не работает 9 мая
Мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут по всей области
08 Мая 2018, 15:11
Мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут по всей области
Волонтеры Мурманской области участвуют в подготовке праздничных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге
08 Мая 2018, 14:00
Волонтеры Мурманской области участвуют в подготовке праздничных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге
В Киркенесе прошли торжественные мероприятия в честь дня победы
08 Мая 2018, 13:25
В Киркенесе прошли торжественные мероприятия в честь дня победы
 
 
 
 

Самое читаемое

Определены места и сроки осуществления добычи сёмги в Мурманской области
07 Мая 2018, 17:50
Полиция ищет пропавшего 19-летнего жителя областного центра
07 Мая 2018, 19:09
Полиция ищет пропавшую 29-летнюю мурманчанку
07 Мая 2018, 18:50
Полиция проверит информацию о повреждении баннера, посвящённого Дню Победы
08 Мая 2018, 09:34
Норвежский циклон пересечёт Кольский полуостров
08 Мая 2018, 08:30
Официальные курсы валют на 8 мая
08 Мая 2018, 07:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » В связи с юбилеем Норвежско-российской школы состоится дискуссия «Talking Barents»
 
 
 
 
08 Мая 2018 года, 17:00

В связи с юбилеем Норвежско-российской школы состоится дискуссия «Talking Barents»


МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Норвежско-российская школа в Мурманске производит обмен в сфере образования уже на протяжении 10 лет. В связи с этим 11 мая в клубе «Ледокол» состоится панельная дискуссия «Talking Barents». Дискуссия начнется в 18:00.

В дискуссии примут участие как бывшие ученики школы, так и политики, занимающиеся вопросами образования в Норвегии и России. Они расскажут о роли Российско-норвежской школы в их жизни, о том, какие возможности она открывает для получения дальнейшего образования, а также о важности сотрудничества между Норвегией и Россией в области образования, написано в посте группы генерального консульства Норвегии в Мурманске во «Вконтакте». В роли ведущей выступит Хеге Каллбеккен, бывшая ученица школы и нынешняя практикантка Генконсульства. Также в мероприятии примут участие Кент Гюдмундсен, представитель губернии Тромс в Норвежском парламенте и Николай Малов, Министерство образования Мурманской области.

Норвежско-российская школа (НРШ) в Мурманске открылась 1 сентября 2008 года, с тех пор в школе получили образование 155 ребят из Норвегии и России. НРШ существует на базе гимназии № 1 в Мурманске и является примером сотрудничества в области образования между Норвегией и Россией. В Мурманске норвежские и русские ребята получают возможность изучать языки друг друга. Все остальные предметы преподаются на английском языке. Результатом обучения в школе является овладение иностранным языком страны-соседа, новые знакомства и уникальные знания о культуре друг друга, сообщается в группе «Норвежский Баренцев Секретариат» во «Вконтакте».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Директор «Оленегорских тепловых сетей» заплатит штраф
2.
В Александровске начинает работу передвижной ветеринарный пункт
3.
В Коле прошло Первенство области по греко-римской борьбе
4.
Ребёнок скончался в больнице в Мурманской области
5.
Утки обживают лужи в Мурмашах
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»