Интерес к географии планируют пробудить с помощью ЕГЭ

08 Мая 2018 года, 19:20

РОССИЯ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести еще один обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.

Документ может быть принят Минобрнауки до конца мая. Эксперты поддерживают введение экзамена после 9-го класса, то есть после окончания курса географии в школе, но сомневаются в его целесообразности в 11-м — немногим выпускникам этот предмет пригодится при поступлении в вуз. Об этом сообщают «Известия».

Географию для сдачи единого госэкзамена выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год. Для сравнения, обществознание сдают примерно 400 тыс. выпускников. Вузов, для поступления в которые надо сдавать географию, даже в Москве не больше десятка — в основном, собственно географического профиля.

Сейчас этот предмет не нужно сдавать даже на некоторые географические факультеты педагогических вузов, сообщил первый вице-президент РГО Николай Касимов. «Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литература, история и география. Люди должны знать место, где они живут. Надо, чтобы больше выпускников сдавали географию», — считает Николай Касимов.

О необходимости концепции развития географического образования в конце апреля говорил президент Владимир Путин. На заседании попечительского совета Русского географического общества он заявил о том, что рассчитывает на ее утверждение в Минобрнауки «в самое ближайшее время».