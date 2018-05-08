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Жизнь в Мурманске


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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Интерес к географии планируют пробудить с помощью ЕГЭ
 
 
 
 
08 Мая 2018 года, 19:20

Интерес к географии планируют пробудить с помощью ЕГЭ


РОССИЯ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести еще один обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.

Документ может быть принят Минобрнауки до конца мая. Эксперты поддерживают введение экзамена после 9-го класса, то есть после окончания курса географии в школе, но сомневаются в его целесообразности в 11-м — немногим выпускникам этот предмет пригодится при поступлении в вуз. Об этом сообщают «Известия»

Географию для сдачи единого госэкзамена выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год. Для сравнения, обществознание сдают примерно 400 тыс. выпускников. Вузов, для поступления в которые надо сдавать географию, даже в Москве не больше десятка — в основном, собственно географического профиля.

Сейчас этот предмет не нужно сдавать даже на некоторые географические факультеты педагогических вузов, сообщил первый вице-президент РГО Николай Касимов. «Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литература, история и география. Люди должны знать место, где они живут. Надо, чтобы больше выпускников сдавали географию», — считает Николай Касимов.

О необходимости концепции развития географического образования в конце апреля говорил президент Владимир Путин. На заседании попечительского совета Русского географического общества он заявил о том, что рассчитывает на ее утверждение в Минобрнауки «в самое ближайшее время».

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