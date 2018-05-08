Страницы истории Великой Отечественной войны. Встреча в Мурманском педагогическом колледже

08 Мая 2018 года, 19:10

МУРМАНСК/ 8 мая - О войне в Заполярье сегодня говорили, пели и читали стихи в Мурманском педагогическом колледже. Здесь состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Оно было подготовлено литературной гостиной педагогического колледжа «Вдохновение» совместно с участниками саамской гостиной «Роамм».

Открыла встречу директор колледжа Надежда Вуколова. Она поздравила собравшихся с Днём Победы, подчеркнув, что этот важный и светлый праздник объединяет все поколения россиян, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. «Свой вклад в победу внесли преподаватели и студенты Мурманского педагогического училища. Директор нашего училища Михаил Филиппович Филиппов, преподаватели и выпускники ушли на фронт, где проявили в борьбе с врагом героизм и бесстрашие. Многие трудились в тылу, в госпиталях», - сказала она.

На встречу были приглашены представители саамской общественности - дети войны, дети участников оленетранспортных отрядов, действовавших на территории Мурманской области. Саамский общественный деятель Нина Афанасьева отметила вклад малых народов в большую Победу и перечислила имена саамов - участников Великой Отечественной. Инициатор создания памятника оленетранспортным отрядам Нина Ежова напомнила о важнейших задачах, которые выполняли эти уникальные воинские подразделения, а также рассказала о своём отце - участнике боевых действий. Людмила Коломийцева выступила перед присутствующими с рассказом о своём отце, именем которого названа улица в Ловозере - участнике войны, бойце-оленеводе транспортного батальона 14‑й армии Карельского фронта, воевавшем на Кандалакшском направлении. Иван Матрехин и Вероника Филиппова представили зрителям творческие номера.

Во время мероприятия прозвучали стихи и песни о войне, подготовленные студентами колледжа, а танцевальные номера передали атмосферу военного времени. Проникновенное и трогательное исполнение вызвало такие эмоции, что многие из присутствующих не могли сдержать слёз. Кроме того, студенты рассказали о подвигах героев войны, чьими именами названы населенные пункты области и улицы Мурманска.

Завершилось мероприятие совместным исполнением песни «День Победы» и фотографией на память.