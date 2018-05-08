Очередь в детские сады ликвидирована в 72 регионах страны

10 Мая 2018 года, 10:40

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В 72 регионах России к началу 2018 года удалось ликвидировать очереди в детские сады. Еще в шести субъектах показатель доступности мест для малышей от трех до семи лет превысил 97%. Проблемы остаются в семи регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Крыму, сообщают «Известия».

Остается семь регионов, в которых значение показателя менее 95%. Самая большая очередь наблюдается в Ингушетии. Далее следуют Дагестан, Крым, республики Бурятия и Тыва, Забайкальский край, Республика Северная Осетия - Алания. В администрациях регионов не смогли оперативно предоставить комментарии.

В регионах активно внедряются семейные группы. Там за детьми присматривают и ухаживают (без образовательной составляющей). Также открываются дошкольные группы при школах. Для родителей открываются консультационные центры, предлагающие бесплатную помощь и тренинги по вопросам воспитания и образования детей, диагностику развития ребенка. В прошлом году услугами центров воспользовались 436,7 тыс. человек.

В России остаются сложности с получением места в государственном детском саду, если у членов семьи нет постоянной регистрации в регионе, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. «У тех, кто имеет прописку, проблем действительно не возникает. Но вот в семьях, у которых сейчас проблемы с получением жилья и прописки, возникают сложности. Родителям либо приходится платить, чтобы их ребенка взяли в детский сад, либо остаются без места», — рассказала она.