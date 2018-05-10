На автобусах, перевозящих детей, появятся жёлтые проблесковые маячки

10 Мая 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки группы детей автобусами дополнены новыми требованиями.

Так, в Правилах дорожного движения Российской Федерации добавлено понятие «Организованная перевозка группы детей». Согласно изменениям, с 1 июля 2018 года организованная перевозка групп детей автобусами будет осуществляться при включенном на крыше транспортного средства проблесковом маячке желтого или оранжевого цвета. Кроме того, на 1 июля 2018 года перенесено начало действия правила о том, что для перевозки детей допускаются автобусы не старше 10 лет.

Изменены требования и к водителям категории «D», участвующим в перевозках детей. В частности, к стажу их работы. Теперь для получения разрешения они должны будут отработать не менее одного года непосредственно перед допуском к организованной перевозке групп детей.

Фото: flickr.com