Северный флот начинает организовывать военные сборы для десятиклассников

14 Мая 2018 года, 15:54

СЕВЕРОМОРСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Североморске начались военные сборы для учащихся десятых классов общеобразовательных учреждений города. Сборы продлятся в течение недели на учебно-материальной базе воинских частей объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В первый день сборов североморские школьники приняли участие в общих построениях на подъем Государственного и военно-морского флагов. Затем они продемонстрировали навыки сборки-разборки автомата Калашникова. До пятницы школьникам предстоит пройти начальную военную подготовку, ознакомиться с уставной организацией военной службы и условиями жизни современных военнослужащих по призыву. С десятиклассниками будут проведены занятия по строевой и медицинской подготовке, радиационной, химической, биологической защите.

Лётчики Северного флота продемонстрируют юношам авиационное вооружение и расскажут о задачах, которые они способны выполнять в суровых арктических условиях. В завершение учебной программы сборов школьники выполнят стрелковые упражнения в электронном тире. По мнению командования воинских частей, подобные мероприятия помогают в профессиональной ориентации будущих защитников Отечества, способствуют укреплению патриотических чувств и развитию лучших мужских качеств.