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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев:

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Ольга Покровская:

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Виктория Пиксендеева
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Главная » Образование » В Мурманске прошёл финал Школьной лиги КВН
 
 
 
 
14 Мая 2018 года, 17:20

В Мурманске прошёл финал Школьной лиги КВН


МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Молодые участники КВН из школ и средних учебных заведений города вступили в финальную юмористическую битву. За звание самого весёлого и находчивого коллектива боролись команды из Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского педагогического колледжа, Средней общеобразовательной школы № 38 и Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

«Хороший добрый финал. Я очень рад тому, что у нас растёт достойная смена опытным юмористам. О том, что мы идём в правильном направлении, говорит и тот факт, что две команды из мурманской Школьной лиги КВН — «Для Вас» и «Сверхразум» — заняли первые места на Кубке главы республики Карелия, который состоялся в начале мая», — отметил директор МАУ МП «Дом молодежи» Леонид Мостовой.

Победителем игр 2018 года стала команда «Сверхразум» из Мурманского технологического колледжа сервиса. Второе место, набрав одинаковое количество баллов, разделили команды «Для Вас» (Мурманский педагогический колледж) и «Борщ» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 38), на третьем месте — «Сборная современной молодёжи» (Мурманского колледжа экономики и информационных технологий).

АГМ

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