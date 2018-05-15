В Мурманске открылся форум «Молодежь Арктики»

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманском арктическом государственном университете открылся региональный студенческий форум «Молодежь Арктики». Участники форума обмениваются опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западного региона и Арктической зоны России. В ходе совместной работы студенты ищёт новые условия для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества. Они обсуждают актуальные вопросы профилактики коррупции, экстремизма, терроризма и распространения наркотических веществ.
Мероприятие проходит в стенах университета на улице Егорва, 15.