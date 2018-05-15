В Междуречье прошла квест-игра «Знатоки избирательного права»

15 Мая 2018 года, 18:30

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе на базе МБУК «Междуреченский сельский дом культуры» 11 мая состоялась Квест-игра «Знатоки избирательного права». Игра прошла в рамках плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей на 2018 год.

Основные цели мероприятия - повышение интереса к избирательному процессу, формирование активной гражданской позиции учащихся. Квест был проведён Кольской территориальной избирательной комиссией совместно с Молодежной избирательной комиссией при Кольской ТИК.

В квест-игре «Знатоки избирательного права» приняли участие четыре команды из общеобразовательных учреждений Кольского района: МОУ Мурмашинская СОШ№1, МОУ Пушновская СОШ, МОУ Междуреченская СОШ, МБОУ Кольская СОШ №2. В команды вошли учащиеся учащихся 8- 10 классов.

Квест-игра состояла из шести станций. Среди них были сборка ящика для голосования, составление креативного приглашения на выборы, поиск и сборка фрагментов слов и составление из них известной цитаты и т.д. Во время игры ребята показывали свои знания по избирательному праву, проявляли смекалку и сообразительность.

Наибольшее количество баллов заработала команда из МБОУ Кольской СОШ №2. Они были награждены Кубком «Знатоки избирательного права» и дипломом за I место. Дипломы за II место вручены команде МОУ Пушновской СОШ. Команде из МОУ Междуреченской СОШ вручены дипломы за III место. Все участники получили сертификаты, буклет «Памятка молодому избирателю» и сувенирную продукцию.