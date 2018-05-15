В МАГУ стартует очередной этап тренинг-курса «Шаг за шагом»

16 Мая 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске 19 мая начнется очередной этап тренинг-курса для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом», партнером которого выступает Мурманский арктический государственный университет.

Тренинг-курс – это цикл занятий, где участники под руководством опытных бизнес-тренеров рассмотрят основные моменты бизнес-планирования и практических аспектов предпринимательства.

Прошедшие подготовку участники получат номерной сертификат. Получившие сертификат и подготовившие в рамках тренинг-курса бизнес-план создания собственного дела смогут участвовать в областном конкурсе на получение гранта на открытие своего бизнеса.

Занятия стартуют 19 мая в 12:20 по адресу: ул. Егорова, 16, ауд. 206. Зарегистрироваться для участия в тренинг-курсе можно по ссылке.

Тренинг-курс организован Центром поддержки предпринимательства при поддержке регионального Правительства. Обучение проводится безвозмездно.