Более четырёх тысяч шестиклассников Мурманской области написали проверочную работу по истории

16 Мая 2018 года, 11:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области всероссийскую проверочную работу по истории написали около 4,4 тыс. учащихся шестых классов. Проверочная работа включала в себя 10 заданий, которые требовалось выполнить в течения часа. Первая часть работы была посвящена истории России и истории зарубежных стран, во второй части предложены задания по истории родного края.

Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на школьном уровне, их итоги не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.