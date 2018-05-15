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Жизнь в Мурманске


Сари
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Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Главная » Образование » Более четырёх тысяч шестиклассников Мурманской области написали проверочную работу по истории
 
 
 
 
16 Мая 2018 года, 11:40

Более четырёх тысяч шестиклассников Мурманской области написали проверочную работу по истории


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области всероссийскую проверочную работу по истории написали около 4,4 тыс. учащихся шестых классов. Проверочная работа включала в себя 10 заданий, которые требовалось выполнить в течения часа. Первая часть работы была посвящена истории России и истории зарубежных стран, во второй части предложены задания по истории родного края.

Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на школьном уровне, их итоги не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

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