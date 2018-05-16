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Главная » Образование » Мурманским школьникам рассказали о подвиге Зои Космодемьянской
 
 
 
 
16 Мая 2018 года, 16:50

Мурманским школьникам рассказали о подвиге Зои Космодемьянской


МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске в сквере на улице Зои Космодемьянской для мурманских школьников прошел урок мужества. Ребятам из гимназии №7 рассказали о подвиге Зои Космодемьянской.

«Сегодня на занятие пришли воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь» и общественного движения «Юнармия». Важно, что юные мурманчане интересуются историей Великой Отечественной войны и бережно хранят память о героях», – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Скоро в сквере в память о подвиге этой легендарной женщины появится мемориальная стела. Над фигурой Зои Космодемьянской работал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Она будет выполнена из бронзы. Основание конструкции соберут из двух гранитных блоков с навесными полированными гранитными и мраморными плитами.

АГМ

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