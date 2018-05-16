В 2018 году на образование детей-инвалидов Мурманской области выделят 1,5 млн рублей

17 Мая 2018 года, 10:43

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий создана базовая профессиональная образовательная организация. Она поддерживает региональную систему образования инвалидов. На развитие организации в 2016 и 2017 годах было выделено более 5 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. В 2018 году на развитие Центра инклюзивного профессионального образования будет выделено более 1,5 млн рублей, в том числе чуть более 1 млн руб. из федерального бюджета.

Также в этом году Мурманская область продолжит участие в государственной программе «Доступная среда». Общий объем финансирования мероприятий программы составит более 5 млн руб.лей

В регионе создаются условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста и до момента получения профессии и трудоустройства. В образовательных организациях Мурманской области обучаются около двенадцати тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них почти две тысячи детей-инвалидов.

Вчера губернатор Марина Ковтун познакомилась с деятельностью Мурманской коррекционной школы-интерната №3. Преподавательский коллектив учебного заведения решает задачи по адаптации и обучению юных северян с нарушениями слуха и зрения.

«Уникальные практики, которые здесь применяются, дают результат, но никакая техника, а у нас ее в достатке, без профессионализма, без внимательного отношения к детям, не работает. Поэтому еще раз хотела бы поблагодарить педагогов таких учреждений за то, что они дают возможность детям в будущем стать полноценными членами общества», – отметила Марина Ковтун.

Дети получают общее образование по специальным адаптированным программам, которые учитывают их особенности. Жизнь и учёбу детям с ограниченными возможностями здоровья облегчают технические средства. В стенах школы воспитанники не только учатся, но и показывают успехи в различных олимпиадах и конкурсах – творческих и спортивных.