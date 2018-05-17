Три урока по электробезопасности для первоклассников в Апатитах провели сотрудники Колэнерго

17 Мая 2018 года, 14:45

АПАТИТЫ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - Представители Молодежного совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Дмитрий Маклагин и Анастасия Хищенко провели сразу три урока по электробезопасности для учеников первых классов гимназии №1 в Апатитах.

70 первоклассников получили необходимые знания о правилах осторожного обращения с электричеством.

Энергетики рассказали детям, что категорически запрещено приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать проволоку, воздушных змеев и другие предметы на линии электропередачи, проникать на территории трансформаторных подстанций.

Также школьникам напомнили правила обращения и меры предосторожности при использовании электрических приборов в быту.

Как отметила Анастасия Хищенко, дети активно участвовали в уроке, хорошо запоминали новые сведения и охотно отвечали на вопросы. Уверена, что они будут соблюдать правила безопасного обращения с электричеством.

Особый интерес у детей вызвала практическая часть занятия, на которой они смогли примерить специальные средства индивидуальной защиты электромонтера – каску и боты.

По окончании занятия ребятам подарили тетради и закладки для книг с памятками по электробезопасности.

На сайте МРСК Северо-Запада разработан специализированный интернет-портал «Подружись с электричеством», где размещены простые инструкции, наглядные пособия, методические материалы, видеоролики и компьютерные игры по профилактике детского травматизма, которые родители и педагоги могут использовать для проведения бесед с детьми разного возраста.