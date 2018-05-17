Студент Мурманского индустриального колледжа станет участником Gastreet International Restaurant show

17 Мая 2018 года, 15:39

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - Игорь Самойлов одержал победу в кулинарном конкурсе «Я лечу GASTREET», который был организован благотворительным фондом «Счастье» для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Игорь – студент III курса Мурманского индустриального колледжа по профессии «Повар, кондитер», очень увлечен выбранной профессией.

В качестве награды за победу Игорь Самойлов станет участником Gastreet International Restaurant show, которое пройдет с 22 по 25 мая в городе Сочи.

Участие в мероприятии даст Игорю новые знания, знакомства и общение с талантливыми и успешными шеф-поварами со всего мира.