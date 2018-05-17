В Мурманске прошла олимпиада для обучающихся в исправительных колониях «Звёздный час»

17 Мая 2018 года, 18:50

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске подведены итоги VI дистанционного конкурса-олимпиады «Звёздный час» для обучающихся вечерних школ при исправительных учреждениях России. Организатором конкурса на протяжении нескольких лет выступает коллектив филиала вечерней школы №18 при исправительной колонии строгого режима №17 УФСИН России по Мурманской области.

Межрегиональная дистанционная олимпиада проводилась в течение всего учебного года по пяти направлениям и одиннадцати предметным областям. В этом году в «Звёздном часу» приняли участие 447 обучающихся из 35 вечерних школ при колониях, расположенных в 12 регионах России.

По итогам всех направлений интеллектуального состязания школой-победительницей признана Мирновская вечерняя школа при ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области. Наибольшую активность в Конкурсе-олимпиаде проявили школы при учреждениях, находящихся в Красноярском крае. Из этого региона в «Звёздном часу» приняли участие ученики девяти образовательных организаций.

Не остались в стороне и обучающиеся школ при мурманских исправительных учреждениях. Трое обучающихся вечерней школы при ИК-17 вошли в десятку сильнейших участников межрегиональной олимпиады по русскому языку, географии и биологии. По итогам проведения конкурса организаторы планируют выпустить электронный сборник лучших творческих работ участников.