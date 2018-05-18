На Северном флоте завершились учебные сборы с допризывной молодежью

СЕВЕРОМОРСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В Североморске завершились учебные сборы для учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений города. В течение пяти дней около 140 учащихся под руководством опытных офицеров изучали общевоинские уставы, основы безопасности военной службы, тактической, медицинской и строевой подготовки, радиационной, химической, биологической защиты, а также правила обращения со стрелковым оружием и парашютом.
Ежегодно учебные сборы помогают в профессиональной ориентации будущих защитников Отечества, способствуют укреплению патриотических чувств и развитию лучших мужских качеств.