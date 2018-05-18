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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Образование » Для мурманских студентов-сварщиков проходит экзамен по системе WorldSkills
 
 
 
 
18 Мая 2018 года, 14:50

Для мурманских студентов-сварщиков проходит экзамен по системе WorldSkills


МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Акция WorldSkills проходит в стенах Мурманского индустриального колледжа уже второй год подряд. Мастерские и лаборатории этого учебного заведения прошли соответствующую сертификацию, то есть только здесь можно проводить такие испытания. Недавно учебное заведение приобрело 20 сварочных аппаратов на 5 миллионов рублей и различного оборудования еще на 3 миллиона. Об этом сообщает телерадиокомпания ГТРК «Мурман»

«Колледж в настоящее время реализовывает очень крупный федеральный проект - в течение этого учебного года и 2018, стоимость которого более 40 миллионов рублей. Создан специализированный центр компетенций по сварочному производству», - рассказал директор ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Григорий Шатило.

В первый день между собой соревнуются студенты из Мончегорска. Им необходимо соединить детали конструкций разными способами сварки. Преподаватели отмечают, чтобы выполнить такую работу, нужно постоянно тренироваться, набивать руку. Мастер производственного обучения ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Дмитрий Крапивин считает, что сдав такой экзамен, студент готов идти работать на производство.

Задание для демонстрационного экзамена предложено на основании национального финала 2017 года. Оно, в свою очередь, отвечает требованиям, которые предъявлялись к участниками прошлогоднего мирового Чемпионата в Абу-Даби. Итоги экспертная комиссия подведет в ближайшие дни.

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