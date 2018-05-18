Школьников и педагогов из Снежногорска наградили за участие в конкурсе «Флагман» в Москве

18 Мая 2018 года, 16:26

МОСКВА/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера в московском Музее Победы прошёл финал II Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман». В торжественной церемонии награждения победителей участвовали команды школьников и педагогов из разных регионов России.

В число награждённых вошла команда Мурманской области «Волонтёры Дриады». Участники, входящие в состав команды - школьники из Снежногорска.

По условиям конкурса в финал могли выйти 10 команд, но жюри ввело дополнительное «Педагогическое направление» для особо отличившихся команд, которые состоят только из педагогов. Здесь также отличилась команда северян. Педагоги команды «Волонтёры Дриады» победили в финальном квесте «ИСКАТЕЛИ».

Конкурс «Флагман» – это совершенно новый формат российских молодежных конкурсов. Конкурс включает в себя прохождение квеста-игры и предлагает придумать свой квест, чтобы решить социальные проблемы. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.