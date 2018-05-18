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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 10:00

В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей


ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает выпускников школ и их родителей 25 мая с 14.00 на День открытых дверей, который состоится по адресу: г.Мурманск, ул. Подгорная, 80, актовый зал.

Выбирая колледж, абитуриентам важно увидеть все достоинства учебного заведения: оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности. 

На Днях открытых дверей вы сможете:

  • получить информацию по профессиями специальностям;
  • ознакомиться с правилами приема в ГАПОУ МО «МИК» и перечнем вступительных испытаний;
  • задать вопросы представителям колледжа лично или по e-mail: gregor@murindkol.ru;
  • проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии;
  • осмотреть аудитории, компьютерные классы и лаборатории;
  • узнать о студенческой жизни и практике студентов.

Приемная комиссия работает по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами №№ 11, 53, 71, 24, 19 до ост. «Улица Фестивальная»).

Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.

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