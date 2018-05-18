В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей

21 Мая 2018 года, 10:00

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает выпускников школ и их родителей 25 мая с 14.00 на День открытых дверей, который состоится по адресу: г.Мурманск, ул. Подгорная, 80, актовый зал.

Выбирая колледж, абитуриентам важно увидеть все достоинства учебного заведения: оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.

На Днях открытых дверей вы сможете:

получить информацию по профессиям и специальностям ;

и ; ознакомиться с правилами приема в ГАПОУ МО «МИК» и перечнем вступительных испытаний;

в ГАПОУ МО «МИК» и перечнем вступительных испытаний; задать вопросы представителям колледжа лично или по e-mail: gregor@murindkol.ru ;

; проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии;

осмотреть аудитории, компьютерные классы и лаборатории;

узнать о студенческой жизни и практике студентов.

Приемная комиссия работает по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами №№ 11, 53, 71, 24, 19 до ост. «Улица Фестивальная»).

Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.