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Главная » Образование » Большинство россиян считают образование в больших городах более перспективным
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 19:47

Большинство россиян считают образование в больших городах более перспективным


РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Большинство россиян — 79% — уверено, что высшее образование лучше получать в Москве или в других крупных городах страны. Это, по их мнению, не только даст шанс остаться в мегаполисе, но и найти высокооплачиваемую работу. И только 13% граждан выступает за то, чтобы остаться работать в родном городе. Такие данные приводит «Левада-центр» в своем опросе, с итогами которого ознакомились «Известия».

Социологи отмечают: тема образования сегодня актуальна для 58% граждан страны, поскольку либо в их семьях, либо в кругу родственников и друзей есть молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет. При этом глубинка воспринимается гражданами как бесперспективное место для выпускника школы, а образовательная миграция — как шанс на новую жизнь. Так полагают 47% граждан.

В столичных вузах качество образования выше, уверены 43% опрошенных. А это значит, что у молодежи там больше перспектив, говорят 54% граждан (такой ответ давали в основном жители сел и поселков). О том, что переезд — возможность завести полезные связи, заявили 16% граждан.

Провинция воспринимается российским обществом как бесперспективное место для выпускников школ, из которого стоит уехать. Образовательная миграция может стать одним из путей сделать это, пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Татьяна Лысова, комментируя итоги опроса.

«Представление о низком качестве образования в небольших городах и селах закреплено в сознании россиян. Они считают, что у молодежи больше перспектив в мегаполисах. В большей степени с этим согласны жители сел, что отражает желание людей из глубинки перебраться в более крупные города. Реже такой ответ давали москвичи, потому что они понимают, что в Москве трудно закрепиться только за счет обучения в вузе, учитывая высокий уровень конкуренции на рынке труда», — считает эксперт.

Опрос «Левада-центра» проходил с 20 по 24 апреля 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов, 52 субъектов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.

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