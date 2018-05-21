Более десяти тысяч школьников выпускаются в Мурманской области

21 Мая 2018 года, 17:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — В 2018 году из школ Мурманской области выпускаются 10,5 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов. Вопросы обеспечения безопасности во время проведения праздника «Последний звонок» 24 мая обсудили сегодня на оперативном совещании в областном правительстве.

«Министерством образования и науки Мурманской области обеспечено взаимодействие с региональными УМВД и МЧС. Сотрудниками органов внутренних дел будет обеспечена охрана общественного порядка, также в целях безопасности будут проведены кинологические обследования объектов, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности», – сообщила министр образования Наталия Карпенко.

Сотрудниками ГИБДД принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения на прилегающих территориях, а также по маршрутам передвижения организованных групп детей. В день проведения «Последнего звонка» на территории Мурманской области запрещена розничная продажа алкогольной продукции.