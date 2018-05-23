В Мурманске пройдёт литературно-игровая программа «Азбука не бука, а весёлая наука!»

23 Мая 2018 года, 13:18

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 24 мая пройдёт литературно-игровая программа «Азбука не бука, а веселая наука!». Программа начнётся в 11:00. Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и культуры. Юные читатели познакомятся с историей праздника, вспомнят, кто и когда подарил нашему народу азбуку.

Кроме того, ребята смогут поучаствовать в литературной игре-детективе «Дело о пропавшей букве». Юным следопытам предстоит решить ребусы и загадки, связанные с родным языком, поработать с толковыми словарями В.И.Даля. Участники также попытаются читать тексты на глаголице и кириллице, выполнят математические действия с буквами, чтобы отыскать пропавшую букву и прочитать зашифрованное слово.

В 12:00 участники XXI Международного конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться» пройдут в праздничной колонне к памятнику Кириллу и Мефодию. Впервые в праздничной колонне пройдут победители Международного конкурса детской рукописной книги из других территорий Российской Федерации: Санкт-Петербурга, Липецкой области, из городов Мурманской области – Североморска, Колы, Полярных Зорь.

В 17:00 в конференц-зале Мурманской областной научной библиотеки пройдет литературный вечер «У каждой книги есть своя судьба...», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Любители словесности встретятся с литераторами Кольского Севера. В исполнении музыкальных коллективов и солистов прозвучат песни на стихи мурманских поэтов. Участники встречи познакомятся с творчеством молодых литераторов.