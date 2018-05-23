Профильное обучение мурманских старшеклассников портовому делу выходит на новый этап

23 Мая 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Об этом рассказал генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько на празднике Последнего звонка для девятиклассников гимназии №8, в которой по инициативе портовиков впервые в России организовано дополнительное обучение старшеклассников по востребованной в регионе специальности «Портовое дело».

В завершающемся учебном году при содействии Мурманского морского торгового порта гимназисты не только получали базовые знания о работе портовой отрасли, но и смогли пройти дополнительное обучение по программам «Основы логистики» и «Менеджмент и маркетинг» на базе Мурманского арктического государственного университета. Причем преподавание некоторых дисциплин велось на английском языке.

Уже через несколько недель выпускники девятых классов, по результатам итоговой аттестации, смогут на конкурсной основе поступить в новый 10-й профильный транспортно-логистический класс. И с 1 сентября 2018 года в гимназии № 8 будут функционировать уже два портовых класса – 10-й и 11-й. Таким образом, эксперимент по обучению мурманских старшеклассников портовому делу выйдет на новый этап – этап непрерывной подготовки кадрового резерва.

В следующем году первые выпускники профильного 11-го класса будут держать Единый государственный экзамен, а также пройдут аттестацию по итогам обучения по профилю. По результатам этих испытаний они смогут пополнить ряды студентов Мурманского арктического государственного университета, где открывается обучение по специальностям, необходимым для работы в портах.

«Все мы прекрасно понимаем, что Мурманск – это город-порт по своему предназначению. Это его естественная географическая специализация, позволяющая десяткам крупнейших промышленных предприятий вести успешный международный бизнес. А это значит, что в Мурманске всегда будут востребованы высококлассные специалисты-портовики. Ранняя профессиональная ориентация позволяет готовить таких специалистов буквально со школьной скамьи», - отметил Александр Масько.