Школьник рассказал, как нашёл географический центр Мурманской области

23 Мая 2018 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Ученик кировской школы Роман Иванов рассказал, как ему удалось найти географический центр Мурманской области. Центральная точка региона расположилась в селе Ловозеро. В ходе работы школьник использовал три метода: метод геометрического построения, контурный метод и расчетный метод.

Как ранее сообщал «Би-порт», специалисты Российского географического общества подтвердили исследования юного северянина.

Роман Иванов представил своё исследование сегодня, в день своего рождения. Он заканчивает девятый класс и сдает не географию, как можно подумать, а физику и информатику.

26 мая в Ловозеро состоится установка временного знака. Его дизайн разработала мурманская художница. Задача стояла насытить знак символикой и сделать его легко читаемым. Если присмотреться, можно разглядеть фигурки людей: мальчик и девочка держаться за руки. Круг в центре можно трактовать как солнце, а обрамляют его древние саамские узоры.