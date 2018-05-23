Хибинская гимназия вошла в число победителей Всероссийского смотра образовательных организаций

КИРОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Хибинская гимназия стала лауреатом-победителем Открытого публичного Всероссийского смотра образовательных организаций 2018 года. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе администрации города. Диплом лауреата-победителя директору гимназии Людмиле Новиковой вручил глава Кировска Владимир Дядик.
Открытый публичный Всероссийский смотр образовательных организаций проводился с начала 2018 года. Конкурс направлен на обобщение педагогического опыта, создание эффективной методической системы, доступной для всех участников образовательного процесса Российской Федерации на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Участие приняло порядка 15 тысяч учебных заведений со всей страны.