Для школьников разработали курс подготовки к созданию семьи

24 Мая 2018 года, 13:47

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – До 1 июня 2018 года во все регионы России будут направлены рекомендации по подготовке курсов для школьников и их родителей о семейном укладе. Документ разработан общественной организацией «Национальная родительская ассоциация» совместно с Минобрнауки. Для изучения курса не предполагается создавать отдельный предмет, его темы включат в уже существующие. Авторы рекомендовали обсудить в школах подготовку старшеклассников к «будущему родительству», «основы мужской и женской культуры», семейного права, а также проводить уроки «семейной любви». Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Разработка методических рекомендаций по проведению курсов по семейному укладу стала частью «большого суперпроекта» Минобрнауки о вовлечении родителей в образовательный процесс, рассказал в среду ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев на презентации концепции курса.

«Я говорю и про позицию НРА, и про позицию министра просвещения: должен быть не отдельный предмет, но все предметы, формы урочной и неурочной деятельности, в том числе каникулярный период. Нужно внедрять тематику семьи»,— заявил он.

В Минобрнауки заявили, что реализация проекта позволит разработать методическую базу, обеспечивающую взаимодействие школ и родителей обучающихся в вопросах воспитания. Целевая аудитория проекта — классные руководители, социальные педагоги, вожатые и иные педагогические работники, занимающиеся вопросами воспитания.

Однако директор Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» Анатолий Вишневский считает, что предложенный формат курса не соответствует текущим изменениям в обществе, а духовно-нравственному развитию и формированию гражданского самосознания школьников учит литература. «Не слишком ли беспомощная позиция для Министерства образования?» — отмечает Вишневский.

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ