Для школьников разработали курс подготовки к созданию семьи

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Колэнерго отмечает 82-летие Колэнерго отмечает 82-летие
Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток Ростелеком. Дистанционно и в любое время суток
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже 25 мая День открытых дверей
В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика
 
 

Видеоновости16+

На берегу Кольского залива состоялся ежегодный смотр сил и средств Центра госинспекции по маломерным судам
 
 
 
 

Курсы валют 24.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
82,4874
-0,0679
1 USD
Доллар США
61,5945
0,3335
1 EUR
Евро
72,1826
-0,0564
10 NOK
Норвежских крон
75,8151
-0,3234
10 SEK
Шведских крон
70,1764
-0,6104
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.5 м/с
давление 769.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

Для школьников Мурманской области создано более 1400 рабочих мест
24 Мая 2018, 12:42
Для школьников Мурманской области создано более 1400 рабочих мест
Акцизы на сигареты возможно направят на борьбу с курением
24 Мая 2018, 10:50
Акцизы на сигареты возможно направят на борьбу с курением
В Мурманской области вынесли приговор бывшему замначальника колонии
24 Мая 2018, 09:26
В Мурманской области вынесли приговор бывшему замначальника колонии
Кандалакша прошла в полуфинал конкурса «Исторические поселения и малые города!»
23 Мая 2018, 15:39
Кандалакша прошла в полуфинал конкурса «Исторические поселения и малые города!»
 
 
 
 

Самое читаемое

Медведь напал на мужчину в Мурманской области
23 Мая 2018, 19:50
Стали известны обстоятельства пропажи 15-летней мурманчанки
23 Мая 2018, 16:21
Дарью Старикову хоронят сегодня в Апатитах
24 Мая 2018, 08:45
В регионе «подскочили» цены на бензин и дизель
23 Мая 2018, 15:11
Школьник рассказал, как нашёл географический центр Мурманской области
23 Мая 2018, 16:45
Мурманчанин выиграл в лотерее три миллиона рублей
23 Мая 2018, 17:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Для школьников разработали курс подготовки к созданию семьи
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 13:47

Для школьников разработали курс подготовки к созданию семьи


РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – До 1 июня 2018 года во все регионы России будут направлены рекомендации по подготовке курсов для школьников и их родителей о семейном укладе. Документ разработан общественной организацией «Национальная родительская ассоциация» совместно с Минобрнауки. Для изучения курса не предполагается создавать отдельный предмет, его темы включат в уже существующие. Авторы рекомендовали обсудить в школах подготовку старшеклассников к «будущему родительству», «основы мужской и женской культуры», семейного права, а также проводить уроки «семейной любви». Об этом сообщил «Коммерсантъ». 

Разработка методических рекомендаций по проведению курсов по семейному укладу стала частью «большого суперпроекта» Минобрнауки о вовлечении родителей в образовательный процесс, рассказал в среду ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев на презентации концепции курса.

«Я говорю и про позицию НРА, и про позицию министра просвещения: должен быть не отдельный предмет, но все предметы, формы урочной и неурочной деятельности, в том числе каникулярный период. Нужно внедрять тематику семьи»,— заявил он.

В Минобрнауки заявили, что реализация проекта позволит разработать методическую базу, обеспечивающую взаимодействие школ и родителей обучающихся в вопросах воспитания. Целевая аудитория проекта — классные руководители, социальные педагоги, вожатые и иные педагогические работники, занимающиеся вопросами воспитания.

Однако директор Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» Анатолий Вишневский считает, что предложенный формат курса не соответствует текущим изменениям в обществе, а духовно-нравственному развитию и формированию гражданского самосознания школьников учит литература. «Не слишком ли беспомощная позиция для Министерства образования?» — отмечает Вишневский.

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Юный угонщик в Заполярном «сдал» себя полицейским
2.
Уточнённая информация по факту обнаружения тела мужчины под Мончегорском
3.
Для школьников Мурманской области создано более 1400 рабочих мест
4.
Житель Алакуртти хранил дома электродетонатор
5.
Разыскиваются очевидцы ДТП с пострадавшим ребёнком
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»