Для выпускников исправительных учреждений прозвенел «Последний звонок»

25 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – «Последний звонок» прозвенел не только для выпускников обычных школ Мурманска и области, но и для учеников 9-х и 12-х классов вечерней школы №18 и ее филиалов при всех колониях региона.

Учителя и ученики постарались сделать этот день ярким и запоминающимся. Директор школы Наталья Зонтова зачитала 81 выпускнику приказ о допуске к государственным выпускным экзаменам и пожелала им успешной сдачи экзаменов. Для неофициальной части торжественного события в каждом учреждении подготовили праздничную программу: театрализованные миниатюры из школьной жизни, песни и стихи собственного сочинения, посвящённые Последнему звонку.

Много слов благодарности прозвучало в адрес педагогов школ за их терпение и профессионализм в подготовке к выпуску уже взрослых людей с не самой завидной судьбой. В завершение торжественного мероприятия состоялась традиционная церемония передачи символической Чаши знаний от нынешних выпускников одиннадцатиклассникам, которым предстоит получить аттестаты через год.

С 25 мая у выпускников начинаются государственные экзамены. Двенадцатиклассникам предстоит сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Девятиклассникам, кроме этих двух предметов, еще и два экзамена по выбору. По итогам экзаменов учащимся будут выданы аттестаты государственного образца. Четверо выпускников уже получили аттестаты, досрочно сдав экзамены в связи с освобождением.