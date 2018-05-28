Мурманских нахимовцев научили расплачиваться пластиковыми картами

28 Мая 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации научили курсантов филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске безопасно использовать платежные карты. Нахимовцы узнали, как обезопасить себя при расчете в магазине или кафе, что делать, если оплата по POS-терминалу не проходит, зачем подключать мобильный банк, почему покупки в Интернет-магазинах лучше оплачивать специально выпущенной для этого картой и о многом другом.

«Учащиеся филиала Нахимовского военно-морского училища – будущие офицеры, элита Военно-морского флота России. Преподаватели уделяют большое внимание строевой подготовке, профессиональным знаниям, прививают курсантам чувство локтя товарища и высочайшие морально-нравственные качества. Проект Банка России по повышению финансовой грамотности населения, в свою очередь, поможет разобраться нахимовцам в финансовых продуктах, повысить личную ответственность и финансовую дисциплину», – считает управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.