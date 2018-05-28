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Жизнь в Мурманске


Сари
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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманских нахимовцев научили расплачиваться пластиковыми картами
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 10:00

Мурманских нахимовцев научили расплачиваться пластиковыми картами


МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации научили курсантов филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске безопасно использовать платежные карты. Нахимовцы узнали, как обезопасить себя при расчете в магазине или кафе, что делать, если оплата по POS-терминалу не проходит, зачем подключать мобильный банк, почему покупки в Интернет-магазинах лучше оплачивать специально выпущенной для этого картой и о многом другом.

«Учащиеся филиала Нахимовского военно-морского училища – будущие офицеры, элита Военно-морского флота России. Преподаватели уделяют большое внимание строевой подготовке, профессиональным знаниям, прививают курсантам чувство локтя товарища и высочайшие морально-нравственные качества. Проект Банка России по повышению финансовой грамотности населения, в свою очередь, поможет разобраться нахимовцам в финансовых продуктах, повысить личную ответственность и финансовую дисциплину», – считает управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

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